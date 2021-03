Toulouse Quai des Savoirs Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Semaine du Cerveau Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

En ligne : Semaine du Cerveau Quai des Savoirs, 15 mars 2021-15 mars 2021, Toulouse. En ligne : Semaine du Cerveau

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars à Quai des Savoirs

### Entre amour et magie, le Quartier des Sciences se creuse les méninges [La Semaine du cerveau](https://www.semaineducerveau.fr), manifestation internationale, est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de partager les avancées obtenues dans de nombreux laboratoires de recherche en neurosciences et d’en présenter les enjeux. À cette occasion, le Quartier des Sciences de Toulouse propose quatre conférences à suivre intégralement en ligne. Chercheurs, médecins et étudiants bénévoles partagent avec vous les avancées obtenues dans de nombreux laboratoires de recherche en neurosciences et vous en présentent les enjeux. ### Entre attachement et ocytocine, le Quai des Savoirs explore la relation entre le cerveau et l’amour En lien avec l’exposition [_De l’amour_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32104/De%20l’amour), le Quai des Savoirs propose deux rendez-vous autour de la relation entre le cerveau, les émotions et l’attachement : * **Samedi 20 mars à 16h : Amour et attachement, quels liens ?** Par Olivia Troupel, enseignante-chercheure UT2J au LISST et membre du GIS BECO. * **Dimanche 21 Mars à 16h : Quel rôle de l’ocytocine dans le lien mère enfant ?** Par Maithé Tauber, pédiatre endocrinologue au laboratoire Infinity (CHU de Purpan) et Sophie Çabal-Berthoumieu, pédopsychiatre au laboratoire Infinity (CHU de Purpan). Ces conférences sont à suivre en direct sur [la page Facebook du Quai des Savoirs](https://www.facebook.com/quaidessavoirs). **![]()** ### De la gestion du stress à l’effet placebo, le Muséum se plonge dans la magie du cerveau Dans le cadre de l’exposition [_Magies – Sorcelleries_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/31206/Muséum%20%3A%20Exposition%20Magies-Sorcelleries) et en partenariat avec la société des neurosciences, le Muséum de Toulouse présente deux conférences sur la magie du cerveau : * **Mercredi 17 mars à 18h30 : Stress, cerveau et attention** Par Frédéric Dehais, professeur à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, titulaire d’une chaire ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute) de technologie neuro-adaptive et Jonathan Barragan, conférencier artistique et magicien professionnel. * **Jeudi 18 mars à 18h30 : [Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32646/En%20ligne%20%3A%20Guérir%20est-il%20un%20pouvoir%20%3F%20La%20magie%20de%20l’effet%20placebo)** Par Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe « Biologie évolutive humaine » à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier, auteur de Le pouvoir de guérir. Ces conférences sont à suivre en direct sur la [chaîne YouTube du Muséum de Toulouse.](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA/featured) ![]() ### Plus d’infos [Site du Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=92703946)

[Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=12984034) ![]() ### Infos pratiques Du 15 au 21 mars

Gratuit

Culture Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse