**Mercredi 17 mars**

**Stress, cerveau et attention**

Nous sommes exposés dans notre vie quotidienne à de nombreux «stresseurs» qui impactent nos capacités. Neurosciences et imagerie cérébrale nous permettent de mieux comprendre les mécanismes à l’oeuvre lors de ces épisodes de stress. Découvrez les recherches récentes du domaine et expérimentez ces limites grâce à des jeux. Votre cerveau et votre regard seront-ils capables de percevoir les manipulations du prestidigitateur ce soir ?

Par **Frédéric Dehais**, professeur à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de

l’espace, titulaire d’une chaire ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute) de technologie neuro-adaptive et **Jonathan Barragan**, conférencier artistique et magicien professionnel.

**Jeudi 18 mars**

**Jeudis du Muséum : Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo**

L’effet placebo, qui permet de guérir sans utiliser un médicament contenant un principe actif, est avéré et désormais pris en compte dans le traitement de la maladie. Depuis de nombreuses années, les scientifiques se penchent sur le mystère de ce fameux effet. Comment agit-il ? Qu’est-ce qui active ce pouvoir ?

Par **Michel Raymond**, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Biologie évolutive humaine à l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier. Auteur de _Le pouvoir de guérir_.

Accès libre et gratuit

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, 2 conférences passionnantes vous sont présentées au Muséum.

