Québec et France : regards croisés sur les enjeux de mobilités électriques et les écosystèmes d’innovation En ligne, 20 avril 2023, Sainte-Adèle. Québec et France : regards croisés sur les enjeux de mobilités électriques et les écosystèmes d’innovation Jeudi 20 avril, 16h00 En ligne Entrée libre La France et le Québec ont bien plus en commun que la langue, notamment en termes de mobilité électrique! Mais on constate aussi des différences notables. Nous vous proposons un webinaire flash de 45 min sous format table ronde pour commencer à appréhender les 2 écosystèmes et les opportunités croisées que peuvent avoir les entreprises de chaque côté de l’Atlantique au sujet du véhicule électrique. Intervenants – Introduction par Véronique ROTTIER – ID4MOBILITY – Alex CHAMPAGNE GELINAS – Innovéé – Cédrick LALAIZON – Propulsion (modérateur) – Sergio CAPITAO – ID4MOBILITY En ligne En ligne Sainte-Adèle Les Pays-d’en-Haut Québec [{« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AiLDwUq7RTO6AzY58mMesw#/registration »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

