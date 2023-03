Séminaire de recherche | Organiser la transition vers une économie circulaire forte En ligne Sainte-Adèle Catégories d’Évènement: Les Pays-d'en-Haut

Séminaire de recherche | Organiser la transition vers une économie circulaire forte En ligne, 28 mars 2023, Sainte-Adèle. Séminaire de recherche | Organiser la transition vers une économie circulaire forte Mardi 28 mars, 09h00 En ligne Gratuit, sur inscription Le séminaire de recherche Québec – France « Organiser la transition vers une économie circulaire forte » permettra de créer de nouvelles collaborations de recherche outre-Atlantique. Ce sera l’occasion de se joindre à des collectifs de recherche et de se réfléchir aux sources de financement pluriannuelles potentielles pour des projets concrets. Parmi les personnes participantes: Franck Aggeri (Mines ParisTech), Johanna Ayrault (Mines Paris Tech WU Wien, Autriche), Rémi Beulque (ISC Paris), Helen Micheaux (AgroParisTech), Joël Ntsondé (ITSEC) et Chloé Steux (EPF Mines ParisTech), Emmanuel Raufflet (HEC Montréal), Cécile Fonrouge (UQTR), Marc Journeault, (Université Laval). En ligne En ligne Sainte-Adèle Les Pays-d’en-Haut Québec [{« type »: « link », « value »: « https://rrecq.ca/les-evenements/calendrier-des-evenements/seminaire-de-recherche-quebec-france/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

