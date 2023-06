Soirée Portes Ouvertes Virtuelles Epitech Rennes – Programmes MSc Pro en alternance En ligne Rennes, 5 juin 2023, Rennes.

Soirée Portes Ouvertes Virtuelles Epitech Rennes – Programmes MSc Pro en alternance Lundi 5 juin, 17h00 En ligne Entrée gratuite sur inscription

Vous êtes actuellement en Bac +2/3 et vous souhaitez poursuivre vos études dans la programmation informatique ? Découvrez depuis chez vous les formations MSc Pro (Bac +5) en alternance de l’école d’informatique Epitech Rennes. Rendez-vous le lundi 5 juin 2023 de 17h à 18h lors de cette soirée Portes Ouvertes Virtuelles.

Découvrez les MSc Pro :

– Accès après un Bac +2/3 pour un cursus amenant à un Bac +5.

– Conditions d’admission, pédagogie et modalités d’alternance.

– Échange avec les apprenants et les équipes.

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Date et Business & Technology Management.

Inscriptions sur️ https://swll.to/JPOERMSc

Une fois inscrit, l’école reviendra vers vous par e-mail avec les identifiants et le lien de connexion pour accéder à la présentation le jour J.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T17:00:00+02:00 – 2023-06-05T18:00:00+02:00

