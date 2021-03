Toulouse Théâtre Sorano Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Qui a tué mon père ? Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Le Théâtre du Sorano aurait dû présenter, du 10 au 12 mars 2021, le spectacle [_Qui a tué mon père_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/29273/Annulé%20%2F%20Qui%20a%20tué%20mon%20père%20%3F) d’Édouard Louis, mis en scène et interprété par Stanislas Nordey.** **Dans l’impossibilité de vous accueillir une nouvelle fois, l’équipe du Théâtre Sorano invite Stanislas Nordey pour une lecture du texte d’Édouard Louis filmée en direct sur le plateau du Sorano, et offerte aux publics en livestream, mardi 9 mars à 20h.** **Vous pourrez assister à cet évènement exceptionnel, chez vous, en vous connectant sur [le site](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/qui-a-tue-mon-pere/2021-03-10/) ou sur la [chaîne YouTube Théâtre Sorano](https://www.youtube.com/channel/UCrMXj_xN-ss9la-cJZtouKA).** ### Lecture en livestream par Stanislas Nordey Après avoir marqué avec ses deux premiers romans aux allures biographiques _En finir_ avec Eddy Bellegueule et _Histoire de la violence_, Edouard Louis répond à l’invitation du metteur en scène et interprète Stanislas Nordey à écrire un texte à dire, à lire, une œuvre pour le théâtre. Dans ce monologue intime et intense, un homme se rend dans l’appartement de son père et découvre, sur une chaise, un corps brisé, celui d’une certaine classe ouvrière d’une région défavorisée de la France d’aujourd’hui. Il prend la parole et se remémore des épisodes de son enfance : le silence entre le père et le fils, les quelques moments d’amour, la violence des rapports familiaux… Scandé par un Nordey époustouflant, le texte décrypte les mécanismes de domination qui broient les êtres et leurs relations et dit la détresse d’une population qui, à l’instar de son père, est vouée à une « mort sociale ». Pour réveiller des torpeurs, des aveuglements, des silences. _En partenariat avec le TNS – Théâtre National de Strasbourg_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/qui-a-tue-mon-pere/2021-03-10/) //www.youtube.com/embed/ZZ-jttg8Dok ![]() ### Infos pratiques Lecture diffusée en direct sur la [chaîne YouTube Théâtre Sorano,](https://www.youtube.com/channel/UCrMXj_xN-ss9la-cJZtouKA) le mardi 9 mars à 20h.

