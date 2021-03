Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE: QU’EST-CE QU’IL DIT ? Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

du lundi 1 mars au dimanche 28 mars à Ti Douar Alre

Le dessinateur Nono, bien connu des bretonnants et

plus loin encore, nous prête son concours ! Trugarez

vras dezhañ !… Il nous proposera chaque semaine un

dessin original, plein de vie – et de verve, évidemment. Le dessin paraîtra sur la page face book de

Ti Douar Alre et vous offrira le loisir de… porter la

réplique (en breton, evel just !) en commentant

la parution (toujours sur facebook). Important :

les “fautes” d’orthographe ne comptent pas ! Les

meilleures répliques seront publiées sur le site de

Ti Douar Alre. Biskoazh kement-all !..

Gratuit

CONCOURS Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

