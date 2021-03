En ligne : Qu’est-ce que le surnaturel ? Muséum de Toulouse, 23 mars 2021-23 mars 2021, Toulouse.

Muséum de Toulouse, le mardi 23 mars à 12:30

**Changer d’air et régénérer son esprit à l’heure de la pause déjeuner devient possible avec les Midis Sciences.** La notion de surnaturel fait partie du langage courant, souvent en relation avec celle du divin. Son usage en sociologie et anthropologie des religions est très discuté. Jean-Pierre Albert vous propose de réexaminer les distinctions établies entre le domaine du religieux et d’autres notions telles que la magie, la sorcellerie, la superstition. Avec **Jean-Pierre Albert**, directeur émérite de l’Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales et du Centre d’Anthropologie de l’Université de Toulouse. Rendez-vous coproduit avec **le Groupe de Recherche pour l’Éducation et la Prospective.** Retransmission en direct et en différé sur [Chaine You Tube du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA/featured). ### Infos pratiques Mardi 23 mars de 12h30 à 13h45

Accès libre et gratuit

Culture

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



