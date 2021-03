Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Qu’est-ce que le surnaturel ? Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Auditorium du Museum de Toulouse, le mardi 23 mars à 12:30

La notion de surnaturel fait partie du langage courant, souvent en

relation avec celle du divin. Son usage en sociologie et anthropologie

des religions est très discuté. Jean-Pierre Albert vous propose de

réexaminer les distinctions établies entre le domaine du religieux et

d’autres notions telles que la magie, la sorcellerie, la superstition. Avec **Jean-Pierre Albert**, directeur émérite de l’Écoles des Hautes Études

en Sciences Sociales et du Centre d’Anthropologie de l’Université de Toulouse. Rendez-vous coproduits avec **le Groupe de Recherche pour l’Éducation**

**et la Prospective**. ****

Retransmission en direct et en différé sur [ici](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

Accès libre et gratuit

