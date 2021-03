Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Projection : Silas Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

le dimanche 16 mai à 16:00

_Evénement susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire._ ****

_Silas,_ de Hawa Essuman, 2017, Libéria, Kenya, USA.

Malgré la corruption et les menaces, l’activiste Silas Siakor se bat contre le pillage systématique organisé au Libéria par le Président Ellen Johnson Sirleaf avec l’appui de grandes multinationales. Un hommage au courage, à l’énergie et à la résilience de celles et ceux qui se battent pour leurs droits. En partenariat avec le **festival Africlap** et le **CNRS** ****

Retransmission en direct sur

[ici](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) ****

Découvrez d’autres événements dans le cadre d’Africa Sciences :

[Cité de l’espace](https://www.cite-espace.com/evenements/la-cite-de-lespace-participe-a-la-saison-africa-2020/)

Quai des Savoirs Voir le programme complet de la saison Africa

[Programme](https://fr.calameo.com/read/005971811ca46fc72e734?page=1)

Accès libre et gratuit

L’association Africlap et le Muséum de Toulouse proposent ce film interpellant sur des actions citoyennes environnementales menées au Libéria. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre

2021-05-16T16:00:00 2021-05-16T17:30:00

