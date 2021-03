Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Projection-débat : La Grande Muraille Verte Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Auditorium du Museum de Toulouse, le samedi 8 mai à 15:00

_Evénement susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire._ ****

_The Great Green Wall_, de Jared P. Scot, 2019, 92 min, VOSTFR. Ce film met en avant le projet ambitieux de faire pousser un mur d’arbres de 8 000 km s’étendant du Sénégal à l’Éthiopie. Cette ceinture doit aider à lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques, mais également à éviter les conflits croissants et les migrations massives. La musicienne malienne **Inna Modja** accompagne ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte, qui est devenue un enjeu mondial. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec la scientifique

**Déborah Goffner**, directrice de recherche au CNRS/ Dakar ayant travaillé sur le projet de la grande muraille verte. En partenariat avec le **festival Africlap** ****

Retransmission en direct sur

[ici](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) ****

Accès libre et gratuit

Projection-débat qui met à l’honneur un des projets les plus emblématique en matière de lutte pour l’écologie et l’environnement, celui de la Grande Muraille Verte. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre

