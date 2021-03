Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Projection : Ady Gasy et Leave Yamlikha alone Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Auditorium du Museum de Toulouse, le dimanche 23 mai à 16:00

_Evénement susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire._ ****

**_Ady Gasy_**_,_ de Nantenaiana Lova (2015, Madagascar)

Ce documentaire qui traite du recyclage à Madagascar restitue la parole à la fois digne, enjouée et révoltée des Malgaches qui fabriquent des chaussures à partir de pneus et qui transforment en médicament ou en savon les os de zébu. **_Leave Yamlikha alone_**_,_ de Jihed Ben Slimen (2019, Tunisie)

Des activistes et habitants du Cap Bon, au nord de la Tunisie témoignent des menaces liées aux rejets polluants et aux eaux usées qui pèsent sur l’écosystème de leur région. En partenariat avec le **festival Africlap** et le **CNRS** ****

Retransmission en direct sur

[ici](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) ****

Accès libre et gratuit

L’association Africlap et le Muséum de Toulouse proposent deux films africains interpellant sur des sujets environnementaux dans différents pays africains. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-23T16:00:00 2021-05-23T17:30:00

