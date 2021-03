Rennes France 3 Bretagne Rennes EN LIGNE : Prix de l’avenir du breton France 3 Bretagne Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars à France 3 Bretagne

Les prix de l’avenir de la langue bretonne sont organisés chaque année par France 3 Bretagne et l’Office Public de la Langue Bretonne. Ils mettent en lumière les meilleures créations en langue bretonne de l’année précédente. Ces récompenses sont attribuées à des personnes, des associations, des entreprises ou des institutions qui ont marqué l’innovation en langue bretonne.

En ligne vendredi 26 mars à partir de 20.30 sur le web et dimanche 28 mars à 10.10 sur France 3 Bretagne

