Rennes

Skol Diwan Roazhon – site de Villejean, le samedi 20 mars à 10:00

Ouverte en Décembre 1977, l’école Diwan Bro Roazhon est fondée sur l’enseignement immersif du breton. Laïque et gratuite, elle est présente sur deux sites à Rennes : Le Blosne et Keryann.

Elle compte aujourd’hui 177 élèves et 250 parents d’élèves.

Les familles sont associées au projet éducatif et à son évolution, par l’enseignement en breton. Diwan assure la continuité et le lien entre les générations. Vous pouvez prendre rendez-vous par email en envoyant vos coordonnées à « [monrendezvous@diwanbroroazhon.bzh](mailto:monrendezvous@diwanbroroazhon.bzh) ». École bilingue breton-français par immersion, gratuite, laïque et ouverte à tous, que l’on parle breton ou pas. Skol Diwan Roazhon – site de Villejean 11 rue de Flandre, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

