Rennes Ecole maternelle des Gantelles Ille-et-Vilaine, Rennes EN LIGNE : Portes ouvertes Ecole maternelle des Gantelles Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

EN LIGNE : Portes ouvertes Ecole maternelle des Gantelles, 27 mars 2021-27 mars 2021, Rennes. EN LIGNE : Portes ouvertes

Ecole maternelle des Gantelles, le samedi 27 mars à 08:00

L’association Div Yezh Roazhon a été créée par des parents d’élèves. Elle est fédérée à Div Yezh (Breizh) et a pour objectif de promouvoir, développer et défendre la langue et la culture bretonne, ainsi que l’enseignement bilingue breton-français dans les établissements scolaires publics.

L’enseignement est basé sur la pédagogie du bilinguisme précoce avec parité horaire. Les enfants scolarisés en classe bilingue vivent au quotidien dans les deux langues. Portes ouvertes virtuelles, venez découvrir la nouvelle école de votre enfant sur div-yezh-roazhon.bzh Portes ouvertes virtuelles, venez découvrir la nouvelle école de votre enfant sur div-yezh-roazhon.bzh Ecole maternelle des Gantelles 1 rue d’Erlangen, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T08:00:00 2021-03-27T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Ecole maternelle des Gantelles Adresse 1 rue d'Erlangen, 35000 Rennes Ville Rennes