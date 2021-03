La Pointe Des Émigrés Skolaj-Lise Diwan ar Morbihan La Pointe Des Émigrés EN LIGNE : Portes ouvertes du collège-lycée Diwan de Vannes Skolaj-Lise Diwan ar Morbihan La Pointe Des Émigrés Catégorie d’évènement: La Pointe Des Émigrés

du lundi 15 mars au mardi 16 mars à Skolaj-Lise Diwan ar Morbihan

**le lundi 15 mars 2021 (collège) et le mardi 16 mars 2021 (lycée) à 18h30.** Cette année, la découverte de l’établissement se fera en visioconférence. Le projet pédagogique, la vie au collège-lycée, les classes de 6ème et 2nde vous seront présentés par l’équipe de direction, le CPE, les enseignants principaux, ainsi que des élèves. Vous pourrez poser vos questions via le chat pendant les présentations. Contactez-nous pour obtenir le programme ainsi que le mode opératoire de la visio : [[skolaj.gwened@diwan.bzh](skolaj.gwened@diwan.bzh)](skolaj.gwened@diwan.bzh)

Gratuit

Le collège-lycée Diwan du Morbihan vous invite à participer à ses portes ouvertes en ligne Skolaj-Lise Diwan ar Morbihan 56000 Vannes, 4 rue Montaigne La Pointe Des Émigrés Kercado

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T18:30:00 2021-03-15T20:00:00;2021-03-16T18:30:00 2021-03-16T20:00:00

