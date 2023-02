WEBINAIRE “Hydrosphère : regards d’explorateurs” En ligne Pénestin Catégories d’Évènement: Morbihan

WEBINAIRE "Hydrosphère : regards d'explorateurs"
Mardi 28 février, 11h00

RespectOcean organise, le 28 février 2023, en partenariat avec ChangeNOW, un webinaire sur le thème "Hydrosphère : regards d'explorateurs". L'hydrosphère désigne l'ensemble des eaux qui recouvrent la croûte terrestre, que ce soit les mers, l'océan, les fleuves et les rivières, et jusqu'au moindre lac et ce, dans l'ensemble de ses formes : liquide, solide ou gazeuse.

Partout (ou presque) sur la planète, l’hydrosphère est impactée par les activités anthropiques. La session, animée par Aurélie Dubois et Santiago Lefebvre, permettra une rencontre autour de trois explorateurs inspirants afin qu’ils partagent leurs visions, leur liens avec l’eau douce et/ou salée et des pistes pour passer à l’action. Avec : Romain Pilliard, Dr. Heïdi Sevestre, Matthieu Witvoet Date : 28 février 2023, de 11h à 12h30 ℹ️ Informations complémentaires et inscription

