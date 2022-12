Cours 1H Méditation avec ZOOM Samedi 11h En ligne Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sur inscription par mail – tarif selon budget entre 10€ et 12€/le cours

Une opportunité avec Zoom d’être initié et de maintenir sa pratique méditative. En restant chez soi ! En ligne Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:espacebeauregard75@yahoo.fr »}, {« link »: « http://www.pleineconscience75.com »}] Avec ZOOM, une opportunité d’apprendre les bases de la méditation et d’être soutenu dans l’entrainement régulier de sa pratique. En assise, guidance appropriée pour acquérir les outils. ZOOM permet de rester chez soi et d’instaurer ce temps méditatif dans son envirronement quotidien.

Pour débutants – Pour Découvrir – Pour s’entrainer – Bienvenue !

Samedi 11H : cours HEBDO 1H S’inscrire par mail : espacebeauregard75@yahoo.fr Tous les détails de ces cours et des autres activités de Méditation Pleine Conscience dont le Programme MBSR Réduction du Stress : www.pleineconscience75.com Christiane Beaugé est enseignante du programme MBSR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T11:00:00+01:00

2023-06-17T12:00:00+02:00 personnel

