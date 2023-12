Iconographie, similitude visuelle et potentiel de la combinaison entre la reconnaissance automatique d’images et les vases grecs En ligne Paris, 11 mars 2024 12:30, Paris.

Iconographie, similitude visuelle et potentiel de la combinaison entre la

reconnaissance automatique d’images et les vases grecs Lundi 11 mars 2024, 13h30 En ligne Webinaire en ligne

Le projet « Iconographics : Interprétation computationnelle de l’Iconographie et de la Narration dans le Patrimoine Culturel Visuel » a débuté à l’université FriedrichAlexander d’Erlangen-Nuremberg avec un financement, de 2019 à 2022, de l’Emerging Fields Initiative de l’université. Le potentiel innovant de la reconnaissance d’images pour les Humanités numériques a déjà été exploré par des collègues en histoire de l’art, en archéologie chrétienne, en archéologie classique, et par l’équipe du Laboratoire de reconnaissance des formes (pattern recognition). Les vases grecs, avec leur riche imagerie, leurs iconographies polysémiques, et leurs récits en images représentent un groupe très intéressant pour développer des outils numériques de comparaison visuelle. L’intervenante développera les approches et les perspectives de la reconnaissance digitale d’objets et de l’estimation de pose pour l’analyse d’images en archéologie classique. Elle évoquera aussi les caractéristiques particulières des vases face à l’utilisation de ces techniques : caractéristiques pratiques, comme l’aspect fragmentaire des objets ou la distorsion de leurs reproductions photographiques, ou caractéristiques méthodologiques, comme les différentes perspectives sur la question de la ressemblance visuelle.

Intervention en anglais

Intervenante

Corinna Reinhardt (université d’Erlangen -Nuremberg)

__

A propos de ce séminaire

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des Humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numérique au sein de l’établissement, et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-11T13:30:00+01:00 – 2024-03-11T15:00:00+01:00

2024-03-11T13:30:00+01:00 – 2024-03-11T15:00:00+01:00