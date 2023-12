Stratégie numérique culturelle du ministère de la Culture : mettre le numérique au service des politiques culturelles En ligne Paris, 12 février 2024 12:30, Paris.

Stratégie numérique culturelle du ministère de la Culture : mettre le numérique au service des politiques culturelles Lundi 12 février 2024, 13h30 En ligne Webinaire en ligne

L’explosion des usages numériques dans toute la société, les effets de la crise sanitaire sur les pratiques culturelles, ou encore l’avènement des technologies immersives et d’intelligence artificielle posent aujourd’hui très directement la question de la place du numérique dans la culture. Ces évolutions impactent durablement les processus de création, de diffusion et de relation avec les publics, et suscitent de nombreuses questions sur les objectifs des politiques culturelles dans un monde numérique. Afin d’alimenter la réflexion sur ces enjeux, et d’interroger le rôle du ministère dans l’accompagnement des acteurs culturels face à ces défis, le ministère de la Culture a lancé une démarche prospective et participative depuis 2022. L’objectif est d’associer l’écosystème culturel à la définition d’une vision partagée et positive d’un numérique culturel responsable et durable. Le service du numérique, qui a coordonné cette réflexion en lien avec les directions générales du ministère, vient présenter les résultats de la démarche, le contenu de la stratégie numérique culturelle, et la feuille de route associée.

Intervenants

Héloïse Biard (ministère de la Culture et de la Communication), Gautier Poupeau (ministère de la Culture et de la Communication)

__

A propos de ce séminaire

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des Humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numérique au sein de l’établissement, et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T13:30:00+01:00 – 2024-02-12T15:00:00+01:00

2024-02-12T13:30:00+01:00 – 2024-02-12T15:00:00+01:00