Données de la recherche et publication : retour d’expérience de la revue Gallia En ligne Paris, 8 janvier 2024 12:30, Paris.

Créée en 1942 par le CNRS, la revue Gallia – Archéologie des Gaules est une des principales revues d’archéologie nationale. En 80 ans d’existence, sa politique éditoriale a évolué pour s’adapter aux nouvelles orientations et pratiques de son champ disciplinaire, aux évolutions des outils et supports de diffusion, et à la place spécifique qu’elle occupe au sein du paysage de l’édition française. La revue publie aujourd’hui l’ensemble de ses contenus en accès ouvert, et elle propose à ses auteurs d’associer à une publication – papier et numérique – un dépôt électronique pérenne de données-sources. L’ensemble de cette production, structurée sur des standards ouverts, alimente une base de données bibliographiques qui permettra d’interroger et de visualiser l’ensemble de la production de la revue (choix thématiques, réseaux d’auteurs, accès cartographique, etc.). Cet exposé sera l’occasion d’expliciter les objectifs de la revue et son processus de publication, et de présenter les modalités d’exposition – encore inédite – de ce corpus de données.

Nicholas Coquet (Maison des Sciences de l’Homme Mondes)

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des Humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numérique au sein de l’établissement, et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

2024-01-08T13:30:00+01:00 – 2024-01-08T15:00:00+01:00

