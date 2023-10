LOBE ME TENDER #1 Comment préserver sa santé auditive dans sa carrière d’artiste ? En ligne Paris Catégorie d’Évènement: Paris LOBE ME TENDER #1 Comment préserver sa santé auditive dans sa carrière d’artiste ? En ligne Paris, 14 novembre 2023, Paris. LOBE ME TENDER #1 Comment préserver sa santé auditive dans sa carrière d’artiste ? Mardi 14 novembre, 11h00 En ligne Entrée libre sur inscriptions Cet atelier a pour objectif de vous aider à intégrer ce paramètre dans votre carrière.

Concerts, résidences, répétitions, travail en studio, écoute nomade…. Vous êtes extraordinairement concerné·es par la santé auditive puisque c’est votre principal outil de travail. Comment créer la routine auditive qui vous correspond ?

Du parcours de soin aux outils de dépistage ou de protection, plusieurs intervenant·es répondront à vos questions.

Ce temps d’échanges, dans un cadre bienveillant, sera aussi l’occasion, si vous le souhaitez, de témoigner des symptômes que vous avez pu déjà ressentir et/ou des habitudes que vous avez instaurées pour vous en prémunir. L’artiste DJ Netik nous fait le grand plaisir d’être l’ambassadeur de ce 1er rendez-vous. Lui-même victime de troubles de l’audition après 20 ans de carrière, il souhaite aujourd’hui sensibiliser les artistes sur la fragilité de l’oreille tout en vous proposant des pistes concrètes pour préserver votre capital auditif. Il sera entouré de :

Alexandra BERTEAU, Infirmière santé travail – Thalie Santé

Sarah MINSKI, Responsable du domaine Accompagnement des parcours professionnels – Audiens

Priscille ANGOT, Gérante d’Earcare fabricant de protections auditives sur-mesure

