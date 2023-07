Le BnF DataLab : un laboratoire des humanités numériques à la BnF En ligne Paris, 9 octobre 2023, Paris.

Le lien d’inscription sera disponible sur la page de chaque séance.

Le BnF DataLab a ouvert ses portes en octobre 2021 avec un double objectif : celui de mettre en place des services pour accueillir les chercheurs qui souhaitent travailler sur les vastes collections numériques de la BnF ; mais aussi de devenir un laboratoire interne pour imaginer, tester et prototyper les outils de la bibliothèque de demain.

La problématique des humanités numériques en bibliothèque est ancienne, et souvent abordée exclusivement autour des données. Or, livrer des données brutes, même parfaitement documentées, ne suffit souvent pas pour des collections aussi complexes et riches. Il faut penser un accompagnement par des spécialistes des collections et des enjeux bibliothéconomiques, pour aider à la constitution des corpus et à leur appropriation par les chercheurs.

Cette réflexion peut également être abordée de façon plus large, et intégrer comme des problématiques de recherche les enjeux actuels auxquels sont confrontées les bibliothèques elles-mêmes sur la catégorisation du savoir, sa valorisation, sa diffusion. Il est donc intéressant de penser la bibliothèque comme un laboratoire des humanités numériques, c’est-à-dire un espace de co-construction entre expertises complémentaires.

Intervenante

Marie Carlin (BnF)

A propos de ce séminaire

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numérique au sein de l’établissement, et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Delphine Wanes (INHA)

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T13:30:00+02:00 – 2023-10-09T15:00:00+02:00

