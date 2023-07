Digital Viau : sur les traces numériques d’un collectionneur En ligne Paris, 11 septembre 2023, Paris.

Digital Viau : sur les traces numériques d’un collectionneur Lundi 11 septembre, 13h30 En ligne Toutes les séances auront lieu en ligne. Le lien d’inscription sera disponible sur la page de chaque séance.

Le projet Digital Viau a pour but de reconstituer la collection de George Viau (1855-1939). Ce chirurgien-dentiste parisien, d’origine nancéienne, avait constitué un ensemble exceptionnel, sur les plans quantitatif et qualitatif, rassemblant les plus grands noms de la peinture impressionniste, ainsi que des artistes français renommés, comme Eugène Delacroix, les peintres de Barbizon ou les Nabis. Cette communication a pour ambition de retracer l’élaboration de ce projet de recherche, qui a servi de support d’enseignement à l’École normale supérieure – Paris Sciences et Lettres (ENS-PSL), à la fois en histoire de l’art et en humanités numériques. Il s’agira également d’interroger la pertinence du logiciel Omeka, aussi bien comme système de gestion de contenus que comme outil de formation à destination des étudiantes et étudiants.

Intervenante

Léa Saint-Raymond (ENS-PSL)

A propos de ce séminaire

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numérique au sein de l’établissement, et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Delphine Wanes (INHA)

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T13:30:00+02:00 – 2023-09-11T15:00:00+02:00

2023-09-11T13:30:00+02:00 – 2023-09-11T15:00:00+02:00