MaX – Un outil générique d’affichage de données XML En ligne, 12 juin 2023, Paris.

MaX – Un outil générique d’affichage de données XML Lundi 12 juin, 13h30 En ligne Webinaire en ligne, lien d’inscription à venir

MaX, Moteur d’affichage XML, est un outil d’exposition de données structurées en XML sur le Web. Dans cette présentation, nous nous concentrerons sur les principes de développement qui ont présidé à son élaboration, en insistant sur les implications techniques de sa prise en main pour l’utilisateur final. Autrement dit, quelles compétences pour mettre en œuvre MaX pour un projet de bibliothèque virtuelle, d’édition ou de publication ?

La ligne directrice retenue pour le développement est d’utiliser au maximum la famille des technologies XML : XPath, XQuery et XSL, mais également, bien entendu, les technologies web et javascript en particulier. Des exemples commentés de bibliothèques virtuelles et d’éditions permettront au public de se faire une idée précise des potentialités de l’outil.

Intervenant

Pierre-Yves Buard (pôle Document numérique – MRSH de Caen)

_____

À propos du séminaire en ligne : Les Lundis numériques de l’INHA

L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De même, des chercheurs et des équipes de recherche, français ou étrangers, sont engagés à divers stades dans des projets innovants, qui concernent le traitement des contenus liés à la recherche, et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales. De nombreux contacts et échanges sont donc régulièrement établis entre ces chercheurs et les acteurs du numérique au sein de l’Institut.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS⁄INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS⁄INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS⁄INHA), Delphine Wanes (INHA)

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T13:30:00+02:00 – 2023-06-12T15:00:00+02:00

2023-06-12T13:30:00+02:00 – 2023-06-12T15:00:00+02:00