Ocean pitch challenge® : la finale En ligne, 23 mai 2023, Paris. Ocean pitch challenge® : la finale Mardi 23 mai, 17h30 En ligne Entrée libre Ocean pitch challenge® 2023 : Assistez à la finalel Les candidatures pour l’édition 2023 du concours Ocean pitch challenge® se sont achevées le 28 février, à minuit. Cette année, 136 candidatures en provenance de 41 pays ont été reçues. Le comité d’experts examine en ce moment les solutions candidates pour sélectionner les 10 finalistes.

Ces 10 solutions seront invitées à présenter leur solution lors de la grande finale, qui se tiendra le 23 mai, de 17h à 19h30 et seront départagées par le jury du concours. Vous voulez découvrir ces 10 solutions finalistes? Inscrivez-vous et assistez à la finale (en ligne) ! 23 mai 2023, en ligne, de 17h à 19h30

▶ Découvrez le comité de présélection, le jury, les prix et autres informations : https://lnkd.in/eYMXykMD

