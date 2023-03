Le portail de recherche Duchamp : un partenariat international En ligne, 15 mai 2023, Paris.

Reflet de l’existence transatlantique de l’artiste, le portail de recherche Duchamp (Duchamp Research Portal) est le fruit d’un partenariat unique entre institutions américaine et françaises.

Mise en ligne en janvier 2022, cette plateforme numérique agrège les fonds d’archives du Philadelphia Museum of Art, de l’Association Marcel Duchamp et du Centre Pompidou, offrant ainsi un accès gratuit et centralisé à près de 50 000 images provenant de 18 fonds.

Lancé en 2014 par le Philadelphia Museum of Art, le défi numérique a toutefois soulevé de nombreuses questions : quels contenus, types d’images et données diffuser, et pour quels utilisateurs ? Quelles fonctionnalités proposer ? Comment harmoniser la présentation de nos différentes collections ? Et quel sera enfin l’avenir de ce portail ?

Intervention en anglais

Intervenants

Matthew Affron (Philadelphia Museum of Art), Sonia Descamps (Bibliothèque Kandinsky, MNAM/Centre Georges-Pompidou), Séverine Gossart (Association Marcel Duchamp)

À propos du séminaire en ligne : Les Lundis numériques de l’INHA

L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De même, des chercheurs et des équipes de recherche, français ou étrangers, sont engagés à divers stades dans des projets innovants, qui concernent le traitement des contenus liés à la recherche, et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales. De nombreux contacts et échanges sont donc régulièrement établis entre ces chercheurs et les acteurs du numérique au sein de l’Institut.

Comité scientifique

