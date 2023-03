Le projet EHRI : une infrastructure numérique pour la recherche sur l’Holocauste En ligne, 17 avril 2023, Paris.

The EHRI project: a digital infrastructure for Holocaust research

Le projet European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) a débuté en 2010, et en est maintenant à sa troisième phase de financement. EHRI fournit un accès physique et virtuel aux informations sur l’Holocauste et aux documents d’archives liés à l’Holocauste, en cherchant à surmonter les obstacles à la recherche transnationale, dans un paysage informationnel caractérisé par la fragmentation historique et la grande dispersion des sources. Cet exposé présente les services numériques de EHRI, et les défis techniques liés à l’intégration des connaissances archivistiques au-delà des barrières nationales et institutionnelles, et discute de la manière dont le projet cherche à évoluer vers une plateforme durable et pérenne pour la recherche transnationale sur l’Holocauste à long terme.

Intervention en anglais

Intervenants

Michael Bryant et Frank Uiterwaal (Institut néerlandais de documentation de guerre, NIOD, Amsterdam, Pays-Bas)

À propos du séminaire en ligne : Les Lundis numériques de l’INHA

L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De même, des chercheurs et des équipes de recherche, français ou étrangers, sont engagés à divers stades dans des projets innovants, qui concernent le traitement des contenus liés à la recherche, et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales. De nombreux contacts et échanges sont donc régulièrement établis entre ces chercheurs et les acteurs du numérique au sein de l’Institut.

Comité scientifique

En ligne 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T13:30:00+02:00 – 2023-04-17T15:00:00+02:00

