? ?Inscrivez-vous à notre prochaine Masterclass de La Fresque Océane pour découvrir l’atelier engagé, ludique et collaboratif.

? ✍️ Vous aimeriez mieux appréhender l’écosystème marin ? Comprendre les enjeux de la pêche et de l’aquaculture, le rôle du transport maritime ou encore le lien entre la banquise et les courants marins ? Nous vous invitons à découvrir ce format court et interactif pour plonger, en compagnie d’Alice Vitoux, pendant 1h30 dans les enjeux de la préservation de l’Océan !

▶️ Pour suivre la Masterclass, inscrivez-vous en suivant ce lien : https://lnkd.in/ed5fDVbf

Vous recevrez un lien de connexion à la plateforme. On vous attend nombreux !

? Jeudi 30 mars 2023, de 12h30 à 14h.

? Jeudi 30 mars 2023, de 12h30 à 14h.

?️ Vous avez manqué les Web'Rencontres précédentes? Consulter les enregistrements en ligne sur notre chaine Youtube https://lnkd.in/eCsH_DG

2023-03-30T12:30:00+02:00 – 2023-03-30T14:00:00+02:00

2023-03-30T12:30:00+02:00 – 2023-03-30T14:00:00+02:00 Mastercalss La fresque Océane

