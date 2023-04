Masterclass de La Fresque Océane En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Masterclass de La Fresque Océane En ligne, 30 mars 2023, Paris. Masterclass de La Fresque Océane Jeudi 30 mars, 12h30 En ligne La Fresque Océane est un atelier engagé, ludique et collaboratif pour sensibiliser à la protection de l’Océan. Cette fresque vous permet de mieux appréhender l’écosystème marin, mieux comprendre les enjeux de la pêche et de l’aquaculture et le rôle du transport maritime. Cet atelier permet aussi de comprendre quel est le lien étroit qui existe entre la banquise et les courants marins. Nous vous invitons à découvrir ce format court et interactif pour plonger pendant 1h30 dans les enjeux de la préservation de l’Océan à travers de la MasterClass de La Fresque Océane proposé par Alice Vitoux. ?Le jeudi 30 mars de 12h30 à 14h.

En ligne

*gratuit pour les membres de RespectOcean

