Le programme « Culture ouverte » de Creative Commons En ligne, 13 mars 2023, Paris.

En 2021, Creative Commons a lancé son programme sur la culture ouverte, visant à promouvoir l’accès ouvert aux collections des institutions culturelles patrimoniales. Ce programme comprend quatre éléments qui seront évoqués lors de cette intervention : la politique, avec les efforts menés pour améliorer le système du droit d’auteur afin que les institutions culturelles patrimoniales puissent continuer à remplir leurs missions notamment en ligne ; l’infrastructure, en assurant que les licences et autres outils du domaine public soient adaptés aux besoins des institutions et des utilisateurs ; le renforcement des capacités, en offrant des formations telles que le certificat Open GLAM, dédié aux professionnels des galeries, bibliothèques, archives et musées, et en proposant des formations sur mesure et des missions de conseils aux institutions ; l’engagement des communautés, en réunissant la communauté au sein de la plateforme Open GLAM, avec un appel mensuel pour partager, échanger idées, défis et expériences dans le domaine. Cette séance permettra aussi de présenter les différents outils et licences de Creative Commons, ainsi que les derniers développements du programme, tels que le document d’orientation sur les GLAM : Towards Better Sharing of Cultural Heritage – An agenda for Copyright Reform.

Intervenantes

Camille Françoise et Brigitte Vezina (Creative Commons)

À propos de ce séminaire

L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De même, des chercheurs et des équipes de recherche, français ou étrangers, sont engagés à divers stades dans des projets innovants, qui concernent le traitement des contenus liés à la recherche, et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales. De nombreux contacts et échanges sont donc régulièrement établis entre ces chercheurs et les acteurs du numérique au sein de l’Institut.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Perrine Cambier-Meerschman (INHA), Jean Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (Laboratoire InVisu, CNRS ⁄ INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (Laboratoire InVisu, CNRS ⁄ INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (Laboratoire InVisu, CNRS ⁄ INHA), Delphine Wanes (INHA)



Henri-Edmond Cross, The Pink Cloud – Creative Commons (CC0 1.0)