Quels sont différents métiers du digital – Draw My Futures

Paris

Quels sont différents métiers du digital – Draw My Futures
Lundi 21 novembre, 12h00

Entrée libre après inscription formulaire

Le secteur du numérique est riche de plus de 800 appellations de métiers répartis dans 6 sous-familles très différentes. En ligne 198 avenue de france 75013 paris Quartier de la Gare Paris 75013 75013 Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@drawmyfutures.com »}, {« link »: « https://www.drawmyfutures.com/ »}] Pendant cette conférence je vais vous présenter les tendances du secteur du numérique et ses 6 sous-familles des métiers : informatique, créatif digital, data/intelligence artificielle, acquisition clientèle digitale, conduite de projet digital et cybersécurité. Vous repartirez avec

– des exemples de métiers accessibles pour les reconvertis

– la bonne méthode pour choisir le métier le plus aligné à vous

– la bonne méthode pour trouver la formation correspondant le mieux à votre mode d’apprentissage Je suis Amédie SESSI fondatrice de Draw My Futures, cela fait 17 ans que j’évolue dans le secteur du web et du digital. Avec Draw My Futures je démystifie les métiers du numérique pour vous permettre de vous reconvertir vers le métier aligné à vos talents, appétences et compétences transférables. email : contact@drawmyfutures.com

site web : https://www.drawmyfutures.com/

numéro de téléphone : 07 80 97 72 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T12:00:00+01:00

2022-11-21T13:00:00+01:00

