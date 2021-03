[En Ligne] Ouverture de résidence Institut national d’histoire de l’art (INHA), 18 mars 2021-18 mars 2021, Paris.

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le jeudi 18 mars à 18:00

Discussion entre les artistes, chercheurs et chercheuses du collectif. Communications de Francis Raynaud « Ce que lit la main » et de Pauline Nobécourt « Traces de la lecture-artiste : la pratique de l’annotation».

**Intervenants**

**Francis Raynaud “Ce que lit la main”**

Artistes, que lisez-vous ? Francis Raynaud présentera une partie des témoignages qu’il recueille auprès d’artistes plasticiens au sujet de leurs lectures.

Francis Raynaud est artiste. Diplômé de l’école supérieure d’art de Clermont-Ferrand, il poursuit actuellement des recherches doctorales en Arts plastiques à Rennes 2.

**Pauline Nobécourt “Traces de lecture : la pratique de l’annotation”**

Dans cette intervention, Pauline Nobécourt abordera dans un premier temps la manière dont un artiste peut établir un système de notation personnel visant à garder trace, ou à faire ressortir certains passages ayant accroché son attention au moment de sa lecture. A partir des annotations produites par l’artiste Marc Desgrandchamps lors de ses propres lectures, elle entreprendra d’analyser les rapports qui peuvent s’établir avec sa pratique picturale.

Dans un second temps, elle ouvrira la réflexion aux artistes du collectif : cette discussion sera l’occasion d’entrer dans un rapport personnel au livre, en tant qu’objet que l’on s’approprie, et dans lequel sont parfois notées, en marge du texte principal, des observations et réflexions générées par la lecture.

Pauline Nobécourt est docteure en Arts : esthétique, pratique et théories. Sa thèse, soutenue en décembre 2020, porte sur les influences littéraires et cinématographiques présentes dans l’œuvre de Marc Desgrandchamps. Membre du comité de lecture de la revue Marges, elle est depuis 2016 chargée de cours à l’Université Polytechnique Hauts-de-France. Elle a également travaillé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

**À propos de cette rencontre**

Le collectif La Lecture-artiste rassemble des artistes et des chercheurs et chercheuses pour étudier les usages et pratiques de la lecture dans la création contemporaine et accompagner la production de lectures artistiques, les deux s’alimentant réciproquement.

La lecture-artiste est une lecture productive, dont les artistes font usage. Toute lecture a un effet, même infime, elle s’imprime quelque part dans leurs mémoires, elle nourrit, cultive ou bouscule leurs processus artistiques. Chaque livre ou texte s’offre comme un réservoir potentiel d’idées et d’images, qui reçoivent des attentions de diverses intensités. Certains mots font mouche, certains textes leur « parlent » plus que d’autres.

Les artistes en font ensuite des usages plus ou moins signalés ou conscients, divers et nombreux, qu’il nous appartient d’identifier et d’examiner avec elles et eux.

Pendant les quatre mois de la résidence, nous continuerons notre exploration de ce vaste champ de recherche selon un programme volontairement foisonnant conçu par Lison Noël qui nous fera rencontrer des lectures artistes de littérature ou non ; solitaires ou collectives ; partielles ou assidues ; familières ou nouvelles ; qui prennent des formes visuelles, sonores et textuelles. Un programme pensé pour expérimenter l’apport mutuel de recherches scientifiques, curatoriales et artistiques par leur mise en présence dans un temps et un espace communs.

Ces derniers seront mis à profit pour favoriser les apports fortuits et les échanges avec des publics divers, au moment des discussions qui suivront les présentations de nos travaux, mais aussi lors de nos deux ateliers ouverts à toutes et tous et en ouvrant notre espace de recherche aussi souvent que possible dans un esprit de recherche coopérative.

Pour ouvrir notre résidence, nous engagerons une discussion avec les membres chercheurs et chercheuses et artistes du collectif autour des communications de Pauline Nobécourt et Francis Raynaud.

[Voir le programme complet du cycle de rencontres](https://www.inha.fr/_resources/PDF/2021/2021_INHALAB_LECTURE_ARTISTE_PROGRAMME_11032021_pages.pdf)

En ligne (webinaire Zoom)

INHALab

