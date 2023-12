Réunion-Webinaire Stages à Nantes En ligne ou au Théâtre La Ruche Nantes, 16 janvier 2024, Nantes.

Réunion-Webinaire Stages à Nantes Mardi 16 janvier 2024, 11h00 En ligne ou au Théâtre La Ruche entrée libre, sur inscription – En ligne et au Théâtre La Ruche à Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T11:00:00+01:00 – 2024-01-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T11:00:00+01:00 – 2024-01-16T12:00:00+01:00

À la veille des Bis de Nantes, retrouvez La Manufacture Chanson au Théâtre de La Ruche ou en ligne, le 16 janvier 2024 !

Cette réunion présentera les stages « Techniques du chanteur-interprète » et « Interpréter sur scène une œuvre chantée dans les musiques actuelles – Parcours long » proposés à Nantes en mars prochain, en compagnie de Laurent Malot et Stéphane Riva qui répondront aux questions des participant·e·s en ligne et sur place.

Inscrivez-vous pour recevoir votre invitation et tous les détails de l’événement par mail !

En ligne ou au Théâtre La Ruche 8 Rue Félibien, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appnXAsQ9ic5v8U6a/pagDspstEb2nFQrLY/form »}]

stage Nantes

TGuerigen – LMalot