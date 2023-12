Parcours Valorisation : lancement de l’édition 2024 En ligne Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Le Parcours Valorisation est une formation complète de 12 modules, animés par des experts qui vous permettront de développer votre projet professionnel dans les métiers de la valorisation. Objectifs : Obtenir les compétences clés de la valorisation de la recherche et s'approprier les méthodes et outils nécessaires à l'accompagnement de projets, du laboratoire jusqu'à leur mise sur le marché. Développer son réseau, identifier les ressources et partenaires sur lesquels appuyer votre projet professionnel. Méthode pédagogique : Les modules sont animés par des professionnels de la valorisation : chargés d'affaires valorisation, juristes de la Direction de la Recherche et Valorisation de l'UPSaclay; enseignants-chercheurs spécialisés en droit du numérique ; experts en projets européens, en intelligence économique, en leadership ; collaborateurs de la SATT Paris-Saclay, du Design-Spot et d'IncubAlliance.

A chaque session, les participants auront l’opportunité de mettre en pratique les notions et compétences développées au cours de la journée, via des quizz, études de cas, jeux de rôle…

Les modules sont organisés en présentiel et pour certains en distanciel. Prochaine session : Janvier 2024 à mai 2024 (12 modules, soit 2 à 3 par mois). Programme : Module 1 – Introduction à la valorisation de la recherche

Module 2 – Sensibilisation à la Propriété Intellectuelle (PI)

Module 3 – Les aspects numériques de la PI

Module 4 – Marketing de l’innovation

Module 5 – Partenariats et organisation contractuelle

Module 6 – Transfert de technologie

Module 7 – Management de projets

Module 8 – Les bases de la négociation

Module 9 – Veille, Intelligence économique et technologique

Module 10 – Communiquer et agir en leader

Module 11 – Sensibilisation au design

Module 12 – Sensibilisation à la création d’entreprise Inscriptions : Pour les doctorants : via ADUM .

Pour les personnels : en ligne. Seules les demandes ayant fait l’objet d’une acceptation par le responsable hiérarchique feront l’objet d’une inscription. Suite à votre pré-inscription, vous recevrez un formulaire de demande de renseignements à compléter afin de valider votre inscription. Extérieurs à l’UPSaclay : quelques places sont désormais ouvertes aux doctorants et personnels extérieurs. Merci d’adresser vos demandes à parcours.valo@universite-paris-saclay.fr Ouverture des inscriptions : le 4 décembre 2023.

Clôture : le 10 janvier 2024 pour le module 1 puis le 24 janvier pour les autres modules.

