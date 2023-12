Cet évènement est passé Publication de la 2e édition des BD « La recherche sort de sa bulle » En ligne Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Publication de la 2e édition des BD « La recherche sort de sa bulle » En ligne Orsay, 4 décembre 2023 08:00, Orsay. Publication de la 2e édition des BD « La recherche sort de sa bulle » 4 décembre 2023 – 7 janvier 2024 En ligne La recherche sort de sa bulle Pour la 2e édition du dispositif La recherche sort de sa bulle, 5 doctorantes et doctorants de l’Université Paris-Saclay, accompagné·es par l’artiste et illustratrice Marine Spaak, se sont lancé·es le défi d’expliquer leur sujet de thèse en bande dessinée. Ensemble, ils ont suivi plusieurs séances d’initiation pour apprendre à synthétiser leurs idées, les transformer en un script ludique et une approche adaptée, choisir des illustrations venant compléter leurs propos, jusqu’à obtenir un premier storyboard. A l’issue, l’illustratrice a finalisé la mise en forme de leurs productions. Découvrez ces mises en image et plongez au cœur de la recherche scientifique : http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/ En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/ »}] [{« link »: « http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T09:00:00+01:00 – 2023-12-04T20:00:00+01:00

médiation scientifique bande dessinée
Orsay
Essonne

