[WEBINAIRE] Pour une vision holistique de la diversité, au-delà des questions de genre et d'accessibilité
Mercredi 22 novembre, 09h30
En ligne
Sur inscription.

Thématique

Lors de ce webinaire très interactif, Peter Mousaferiadis nous parlera de l’intérêt des nouvelles technologies et de l’approche systémique, centrée sur la donnée, qu’elles permettent d’appliquer au champ interculturel dans l’objectif de dépasser la peur de la différence et d’ouvrir ainsi le champ des possibles.

Après nous avoir exposé sa méthodologie, Peter Mousaferiadis nous présentera différentes dimensions de la diversité et nous expliquera comment il est possible de mesurer cette dernière. Cette séance sera enfin l’occasion pour les participants de se familiariser avec le Diversity Atlas, un outil de gestion de la diversité et de l’équité qui se fonde sur le jeu de données qu’il permet de collecter.

Intervenant

Convaincu que la diversité culturelle peut être un facteur de progrès, de cohésion sociale et d’innovation, Peter Mousaferiadis a fondé en 2002 Cultural Infusion. Cette structure a ensuite lancé en 2029 le Diversity Atlas, premier outil holistique de gestion de la diversité et de l’inclusion qui s’appuie sur des données collectées.

Depuis, le Diversity Atlas a permis à nombre d’entreprises et d’organisations de mesurer la diversité de leurs équipes et de mieux la comprendre. Plus de 300.000 étudiant.es du monde entier suivent chaque année le module Discovering Diversity que dispense Cultural Infusion, une organisation qui, par le biais de ses services innovants et de ses initiatives numériques plusieurs fois primées, œuvre à l’avènement d’un monde culturellement harmonieux. Lauréat du prix de l’innovation interculturelle de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAoC) en 2013, Peter Mousaferiadis est également l’auteur du slogan « Diversified We Grow », qui a remporté le premier prix de la campagne Do ONE Thing for Diversity and Inclusion organisée par l’UNESCO et l’UNAoC.

Plus récemment, Peter a été invité à présenter le Diversity Atlas au 11e Forum mondial de la démocratie organisé les 7-8 novembre 2023 à Strasbourg par le Conseil de l’Europe.

Découvrez en avant-première l’outil innovant de gestion de la diversité et de l’équité créé par Peter Mousaferiadis. Pour ce faire, il vous suffit de répondre au questionnaire du Diversité Atlas, en cliquant sur ce lien

https://edition.eu.diversityatlas.io/check-invitation?token=60556e30-7230-11ee-a13e-6dc6f57266cd

N’hésitez pas à répondre même si vous ne pouvez assister au webinaire mercredi 22 novembre prochain, votre participation est précieuse.

En effet, un nombre élevé de réponses à ce sondage dépend nous permettra d’avoir une meilleure image de la diversité au sein de notre communauté éducative.

Soyez sans crainte, ce questionnaire est anonyme et les données collectées sont parfaitement protégées.

Un grand merci d’avance !

2023-11-22T09:30:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

