Webinaire : Les VSS au sein du monde scientifique Jeudi 19 octobre, 18h30 En ligne

Le webinaire débutera par la présentation par IPSOS des résultats de l’enquête « Harcèlement sexuel et sexisme au sein du monde scientifique » réalisée pour la Fondation l’Oréal en 2023.

Cette présentation sera suivie d’une discussion animée par Claire Lambard, référente égalité et chargée de mission diversité et inclusion à l’ENS Paris-Saclay.

Les intervenantes de cette table-ronde sont :

Élisa Simonpietri, directrice internationale des programmes Science de la Fondation l’Oréal et secrétaire exécutive des prix L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science

Alice Debauche, maîtresse de conférences en sociologie et spécialiste des questions de VSS

Pauline, militante au CLASCHES (Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur).

Elles échangeront sur les résultats de l’enquête, sur le contexte actuel des VSS dans le monde scientifique et sur ce qui pourrait être fait pour faire évoluer les choses.

En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

