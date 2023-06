Le design dans la scénographie d’exposition : un apport créatif, sensible et technique En ligne Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Le design dans la scénographie d'exposition : un apport créatif, sensible et technique

Jeudi 8 juin, 14h00
En ligne
Orsay

Gratuit sur inscription.

La conception d'une exposition mêle plusieurs échelles de travail, celle de l'espace, celle du mobilier, celle de l'objet. Les questions de perception, d'ergonomie, de postures corporelles y sont omniprésentes. Le design n'est pas la seule, ni même sans doute la première compétence à l'œuvre dans le travail du scénographe, mais sa pratique, ses méthodes et ses préoccupations intrinsèques peuvent participer, de façon fondamentale à la manière de concevoir l'exposition.

À travers des exemples concrets issus de sa propre pratique, Serge Noël vous permettra de comprendre les conditions de la conception et de la mise en forme d'un dispositif scénographique et détaillera les apports possibles du design dans ce processus. Ces exemples aborderont la considération des usagers et des usages, l'approche créative et sensible liée à la sémantique des formes, des matières, des matériaux, l'expertise des systèmes constructifs, des solutions économiques ou bien encore la prise en compte des problématiques nécessaires mais délicates d'éco-conception.

Un événement animé par Yoann Montenot, chargé de projets au Design Spot.

Cette conférence est à suivre en direct à distance. Elle sera enregistrée et disponible dès le lendemain sur le site internet et la chaîne Youtube du Design Spot.

