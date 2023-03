Congrès annuel inter – universités & écoles « Les métiers de l’approche systémique » En ligne Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Congrès annuel inter – universités & écoles « Les métiers de l’approche systémique » En ligne, 23 mars 2023, Orsay. Congrès annuel inter – universités & écoles « Les métiers de l’approche systémique » Jeudi 23 mars, 09h00 En ligne Ce congrès, organisé par le Lact sera l’occasion d’aborder notamment les questions suivantes :

• ce que recouvre le métier de systémicien et les débouchés qu’offre ce métier,

• les compétences associées à ce métier dans les champs de l’entreprise, de l’éducation et de la clinique,

• les parcours de formation déjà existants,

• les actions menées pour institutionnaliser le métier. Plusieurs conférences sont proposées pendant la journée, en distanciel ou en présentiel.

Parmi les conférences, de 18h à 20h, la conférence « Les systèmes par nature » aura lieu à Agroparistech Alumni, Maison des Ingénieurs Agronomes (Paris). En savoir plus sur le congrès, programme, inscriptions En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.internationalwebinar.org/les-conferences/agroparistech-universite-paris-saclay »}, {« link »: « https://www.internationalwebinar.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T20:00:00+01:00

