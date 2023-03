DAY ONE : sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les scientifiques par Inria En ligne Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

DAY ONE : sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les scientifiques par Inria En ligne, 14 mars 2023, Orsay. DAY ONE : sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les scientifiques par Inria Mardi 14 mars, 10h00 En ligne Evénement gratuit sur inscription Vous êtes étudiant, doctorant, postdoctorant, chercheur ou ingénieur ? Vous vous interrogez au sujet de votre projet professionnel ? Participez au DAY ONE du centre Inria de Saclay.

✔️ Vous réfléchirez à l’opportunité de booster votre carrière dans le privé en passant par le chemin de l’entrepreneuriat.

✔️ Vous échangerez avec des chercheurs ou des ingénieurs devenus entrepreneurs.

✔️ Vous découvrirez les programmes Inria Startup Studio et Accelerate de 21st de CentraleSupélec, destinés à soutenir les porteurs de projets de création d’entreprise quel que soit leur établissement d’origine (financement, accompagnement, hébergement…). Inscriptions Pour vous inscrire : suivez ce lien !

Les places sont limitées. Après confirmation de votre inscription, vous recevrez un lien de connexion par email à l’approche de l’événement (pour toute question, veuillez demander à delphine.picavet@inria.fr). Programme • Innovation et Recherche ne sont pas deux mondes parallèles

• Icebreaker « Tech IT Random » : jeu créatif pour générer des idées de startups

• Présentation du programme d’accompagnement Inria Startup Studio : à vos côtés depuis votre envie ou votre idée, jusqu’à la création de la société

• Témoignages de chercheurs ou ingénieurs qui poursuivent leur carrière dans l’entrepreneuriat technologique (sous réserve d’agenda). Infos pratiques • Date : mardi 14 mars 2023

• Horaires : 10h à 12h

• Lieu : événement en ligne (le lien vous sera envoyé après votre inscription)

• Langue : en français (une session en anglais sera organisée prochainement)

• Intervenants : Delphine Picavet du centre Inria de Saclay et Eric Lagrognet de CentraleSupélec

• Inscription : inscrivez-vous !

• Public : chercheurs, doctorants de 2e et 3e année, postdocs, ingénieurs, stagiaires d’équipes de recherche

• Public : chercheurs, doctorants de 2e et 3e année, postdocs, ingénieurs, stagiaires d'équipes de recherche

• Plus d'informations : delphine.picavet@inria.fr

