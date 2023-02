WEBINAIRE – Session d’information ERC Starting Grant 2024 En ligne Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

N’hésitez pas à vous inscrire à la session d’accompagnement organisée par l’Université Paris-Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grant 2024. En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:izabela.faguet@universite-paris-saclay.fr »}] Dans le cadre de l’accompagnement ERC-UPSaclay, Des sessions d’information à destination de l’ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels administratifs du périmètre de l’Université Paris-Saclay (et de l’Institut Polytechnique de Paris) sont organisées les 13 et 14 mars 2023. Ces journées seront consacrées à l’appel ERC Starting Grant 2024. Une session plénière le 13 mars: 9h00 – 11h00: Une présentation générale de l’appel ERC Starting Grant 2024. L’objectif de cette session sera de présenter les critères d’évaluation, la procédure de soumission ainsi que les panels de la classification de l’ERC 11h00 – 12h30: Se tiendra une table-ronde, à laquelle des experts, lauréats et chargés d’affaires Europe participeront. Ce moment d’échanges sera l’occasion pour vous de bénéficier de conseils de la part de différents acteurs, et de poser toutes vos questions. Une session plénière le 14 mars: 9h00 – 11h30 : Des conseils sur la rédaction d’une proposition. Ce webinaire aura pour objectif d’apporter des conseils et les meilleures pratiques pour préparer et optimiser votre candidature: parties B1 et B2. Un temps de questions/réponses est également prévu en fin de session. Vous pourrez également bénéficier d’un entretien individuel d’une heure avec un de nos experts autour de votre idée de projet. Les entretiens auront lieu les 20 et 27 mars 2023 (ou à des dates ultérieures) et se feront par visioconférence. Merci d’indiquer dans la partie « commentaires » du formulaire si vous avez des disponibilités particulières pour le jour choisi (matin, après-midi,…). A noter : si vous n’êtes pas disponible les 20 et 27 mars, vous pourrez bénéficier d’une session en ligne à une date ultérieure. Veillez à bien l’indiquer dans le formulaire d’inscription. L’inscription est gratuite mais obligatoire, dans la limite des places disponibles. Attention, le webinaire ainsi que les entretiens individuels sont réservés aux chercheurs et enseignants-chercheurs faisant partie du périmètre de l’Université Paris-Saclay (ainsi que de l’Institut Polytechnique de Paris). A noter : toutes les sessions se dérouleront en webinaire. Nous transmettrons le programme définitif ainsi que le lien pour vous connecter en ligne à l’ensemble des inscrits quelques jours avant la session. Si vous avez des questions concernant l’organisation de ces journées, n’hésitez pas à contacter Izabela Faguet: izabela.faguet@universite-paris-saclay.fr

