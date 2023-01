L’IDENTITÉ DANS UN MONDE IMPARFAIT En ligne, 16 février 2023, Orsay.

Ce webinaire interactif permettra de fournir des clés aux leaders et plus particulièrement les universitaires pour mieux comprendre les enjeux actuels autour de l’identité et de la différence.

Alors que la société évolue dans sa capacité à comprendre la diversité et la différence, il est de notre devoir de prendre en compte l’impact de décennies de systèmes inégalitaires sur l’identité. Avec ses multiples facettes, l’identité va en effet bien au-delà d’identifiants associés aux États-nations ou d’attributs sociaux uniques. Elle constitue une véritable mosaïque qui nous donne accès à la vision du monde de chacune et chacun d’entre nous dans toute sa richesse et sa complexité, tout en reconnaissant la pleine humanité de chaque individu. Néanmoins, cette conception moderne de l’identité n’est pas sans risque quant à la façon dont une personne peut être traitée par ses pairs, sa communauté ou encore une structure professionnelle.

Ce webinaire interactif se propose d’élargir le débat autour de l’identité et de la différence mais aussi de fournir des clés sur la façon dont les leaders en tout genre et plus particulièrement les universitaires peuvent promouvoir une vision progressiste de l’interculturalité, reconnaître l’importance de l’intersectionnalité et libérer la société des micro-agressions et autres comportements générés par toutes sortes de biais.

Un service d’interprétation simultanée anglais <-> français sera assuré pendant toute la durée de ce webinaire.



