Sur inscription

Mme Yoshiko Kajimoto, rescapée de la bombe A, nous narrera en direct son expérience du bombardement atomique d’Hiroshima. En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://hpmmuseum.jp/?lang=eng »}] Organisé en partenariat avec le Hiroshima Peace Memorial Museum, ce hors-série en ligne vous offre une opportunité unique d’écouter en direct le témoignage d’une personne rescapée de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima, Mme Yoshiko Kajimoto, 14 ans à l’époque.

Une traduction simultanée japonais ↔ français vous sera proposée tout au long du webinaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T08:45:00+01:00

2023-02-08T10:15:00+01:00 Julie LOSTANLEN

