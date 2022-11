Escape-Théâtre : « Serein comme un cadavre » En ligne Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Escape-Théâtre : « Serein comme un cadavre » En ligne, 5 décembre 2022, Orsay. Escape-Théâtre : « Serein comme un cadavre » Lundi 5 décembre, 18h30 En ligne

Gratuit – sur inscription

Action, personnages inquiétants, intrigues, rebondissements et adrénaline… participez à du théâtre immersif, chez vous, avec vous, pour vous et en visio ! En ligne université paris saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 2023 : Vous vivez dans un monde dominé par les « Sereins » Un monde sans émotion, sans passion. Un monde sans désespoir, sans haine, sans peur, sans guerre mais aussi un monde sans joie, sans amour, sans espoir, sans fraternité. Les Sereins ont définitivement forgé ce qui représente pour eux l’utopie ultime : le monde est devenu serein comme un cadavre. Sans doute lassé de toute cette sérénité, vous serez invité à rejoindre « Les Passe-murailles » les ennemis jurés des « Sereins ». Votre mission ? Comprendre comment les Sereins ont mis en place leur domination et surtout recréer un monde où la vie, la passion, l’art et la culture retrouveront leur place. C’est à vous de mener l’enquête ! Vous interrogerez en direct de vrais acteurs, vous recueillerez et interpréterez vous-même les indices et vous coincerez le, la ou les coupables en live… Ouvert à tous les membres de l’Université Paris-Saclay. Le lien de connexion vous sera communiqué une fois votre inscription réalisée. Événement en partenariat financier avec la Diagonale Paris-Saclay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T18:30:00+01:00

2022-12-05T20:00:00+01:00 IsabelleStarkier

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu En ligne Adresse université paris saclay Ville Orsay lieuville En ligne Orsay Departement Essonne

En ligne Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Escape-Théâtre : « Serein comme un cadavre » En ligne 2022-12-05 was last modified: by Escape-Théâtre : « Serein comme un cadavre » En ligne En ligne 5 décembre 2022 En ligne Orsay Orsay

Orsay Essonne