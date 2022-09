Conférence | Durable et désirable : un support pour dessiner notre futur En ligne / online Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Conférence | Durable et désirable : un support pour dessiner notre futur En ligne / online, 6 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Conférence | Durable et désirable : un support pour dessiner notre futur Jeudi 6 octobre, 14h00 En ligne / online

Événement en ligne. Gratuit sur inscription obligatoire

À l’occasion des Semaines du développement soutenable de l’Université Paris-Saclay, le Design Spot propose une conférence de Frédéric Cadet, expert en éco-conception et fondateur de l’agence écoDesign En ligne / online 35 route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Montjay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Ile-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3DWXPI0 »}] Si nous devions utiliser des pages pour commencer à dessiner notre futur, nous ne pourrions plus partir de feuilles blanches… Le contexte que définit l’humanité sur notre planète nécessite de prendre en compte le cumul des inactions environnementales des 50 dernières années. Alors, définissons ensemble les fonds de pages et imaginons comment parvenir à un futur durable mais surtout désirable. Une équation simple et évidente se révèle, fondée sur l’équilibre des êtres vivants. Dessinons ensemble les contours du futur. Lors de cette intervention, Frédéric Cadet, écodesigner et fondateur de l’agence écoDesign, propose des pistes de réflexions pour équilibrer l’équation du vivant sur Terre. Gratuit sur inscription obligatoire

