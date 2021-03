Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Okinawa Paradox Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Visite virtuelle / Photographies de Joan Tomás [**Dans le cadre du Festival Made in Asia**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33611/Made%20in%20Asia%202021) [Joan Tomás](https://www.joantomas.info), photographe portraitiste barcelonais, aime donner une approche naturelle et fraîche à ses portraits, avec des idées simples et directes. Au cours des dernières années, l’activisme social du photographe s’est intensifié, en utilisant l’art communautaire et l’art urbain comme un outil pour l’intégration sociale, la visibilité des collectifs. [_Okinawa Paradox_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/32965/Okinawa%20Paradox) se compose de photos prises pendant sa résidence sur l’île japonaise, alternées avec les phrases des écrivains, écrites après leurs passages à Okinawa. _Œuvre proposée par [Cricao](http://www.cricao.org)_ ### Plus d’infos [Site du Festival Made in Asia ](https://www.madeinasia.fr/session/exposition-okinawa-paradox/) ![]() ### Infos pratiques Accessible sur [madeinasia.fr](https://www.madeinasia.fr/session/exposition-okinawa-paradox/) pendant toute la durée du festival (visite virtuelle et photo numérisées en ligne)

