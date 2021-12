[En ligne] Museum-digital : une plateforme de publication de collections muséales allemandes En ligne, 14 mars 2022, Paris.

[[http://www.museum-digital.de](http://www.museum-digital.de)](http://www.museum-digital.de) est une plateforme de publication pour les collections des fondations et musées allemands. La plateforme met en ligne plus de 570 000 objets, près de 4 000 collections et 750 musées municipaux, nationaux et des Lands allemands. Tous les types de collections sont représentés: beaux-arts, photo, histoire, sciences et techniques. _Museum-digital_ s’efforce aussi de créer des outils pour faciliter la publication d’informations sur les objets de tous les musées, quelle que soit la manière dont les collections sont gérées en interne. Les informations sur les œuvres sont encore enrichies sur _museum-digital_, et peuvent ensuite être reformatées et facilement exportées pour être intégrées sur des portails pertinents, comme _Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek,_ etc. **La séance sera en anglais** **Intervenants** Dr Stefan Rohde Enslin (Institut für Museumsforschung), modération Anne Klammt (Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris), Michèle Galdemar (Laboratoire InVisu, CNRS/ INHA) ____ **À propos de ce séminaire : Les Lundis numériques de l’INHA** L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques, ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image. **Comité scientifique** Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Antoine Courtin (INHA), Johanna Daniel (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Juliette Hueber (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bulle Leonetti (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA)

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

