[EN LIGNE] MUSÉUM DE TOULOUSE : FUTURE AFRICA OU LES BONNES GRAINES DE L’ANTHROPOCÈNE (SAISON AFRICA2020), 27 mars 2021-27 mars 2021, Toulouse.

[EN LIGNE] MUSÉUM DE TOULOUSE : FUTURE AFRICA OU LES BONNES GRAINES DE L’ANTHROPOCÈNE (SAISON AFRICA2020) 2021-03-27 15:00:00 – 2021-03-27 [EVENEMENT EN LIGNE] MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allée Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Une rencontre pluridisciplinaire, entre sciences et philosophie.

Quelles perspectives offrent les grands projets de recherche sur le thème des changements environnementaux ? Entre actions citoyennes, grands projets de recherche, agronomie, santé et vie sociale, penseurs et acteurs sèment des graines pour faire germer un avenir durable, en Afrique et partout ailleurs.

En partenariat avec le CNRS et l’association Chercheurs d’Autres

Intervenants

– Cheikh M’Bow, directeur du campus Future Africa, Université de Pretoria, Afrique du Sud

– Tanella Boni, professeur de philosophie et écrivaine, Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire

– Lamine Gueye, neurologiste et neurophysiologiste et directeur de l’Unité-mixte « Environnement, Santé, Sociétés » Dakar, Sénégal

– Deborah Goffner, directrice de recherche au CNRS, Marseille, France / Dakar, Sénégal

Retransmis en direct et en ligne sur le site internet du Muséum

Plus d’informations sur : www.museum.toulouse.fr

