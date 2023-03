Pour une Francophonie plurielle et inclusive (webinaire) En ligne Montréal Catégories d’Évènement: Agglomération de Montréal

Pour une Francophonie plurielle et inclusive (webinaire) En ligne, 23 mars 2023, Montréal. Pour une Francophonie plurielle et inclusive (webinaire) Jeudi 23 mars, 10h00 En ligne Inscription en ligne Réunissant quatre diplomates de quatre pays francophones, ce webinaire s’adressera en priorité aux jeunes étudiantes et étudiants, ainsi qu’au public s’intéressant aux actuels enjeux diplomatiques de la Francophonie dans le monde. L’échange portera à la fois sur la diversité des rapports personnels des participants avec la langue française, sur les enjeux institutionnels de la présence de cette langue dans la politique internationale aujourd’hui, ainsi que sur les défis, les opportunités et l’avenir d’une Francophonie plurielle et inclusive. L’activité organisée par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), de l’UQAM. En ligne Montréal Montréal Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AWmNHcwqTaqOXTkFWtCO5w?fbclid=IwAR1OwEVH4Aoonh-Ne5Bw3Xuki_R1Awfh54sLfRFfVjxY2gCCWwtxvYI3Cw8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T15:00:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00

